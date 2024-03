Champions League | Sarri | Loro sono forti | noi dobbiamo essere in****ati

(Di martedì 5 marzo 2024) Monaco di Baviera 4 marzo 2024 - Torna lae la Lazio si ritrova vicina ai piedi di un gigante ferito e ora ha il dovere di finire l'opera per tornare per la seconda volta nella sua storia ai quarti di finale della competizione, missione riuscita solo l'anno dello scudetto 1999-2000. Una partita così importante per la storia non solo del club, ma anche del proprio allenatore, il quale ha presenziato in sala stampa per presentare la partita contro il Bayern Monaco. Ecco le parole di Maurizioalla viglia del ritorno degli ottavi della massima competizione continentale. Questo è un appuntamento con la storia per la Lazio, cosa si aspetta da questa partita e quali emozioni prova? “Non ho grandi emozioni, qui è necessariocoraggiosi e determinati. Domani sarà durissima. Siamo consapevoli ...

