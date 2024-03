Champions 2023 24 - Diretta Sky e NOW Ottavi #1 Ritorno | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 5 marzo 2024) Torna la UEFALeague/2024; tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo, prosegue la fase a eliminazionedella massima competizione europea, con la prima tranche deldeglidi finale, live su Sky Sport e in streaming su NOW.Si parte martedì con due match e tra le protagoniste ci sarà anche la Lazio, che a Monaco, in casa dei tedeschi del Bayern, proverà a difendere l’1-0 dell’andata.su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alla stessa ora in campo anche gli spagnoli della Real Sociedad e i francesi del Paris Saint Germain, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. All’andata, 2-0 per i transalpini.Mercoledì alle 21 sarà la volta della sfida tra gli inglesi del Manchester City e i danesi del Copenaghen, ...