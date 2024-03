Champions 2023 24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Ritorno #1 Bayern Monaco - Lazio Canale 5

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 5 marzo 2024) Martedì 5 marzo, su5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per ildeglidi finale diLeague “”. La gara sarà visibile anche instreaming su sport.it e su.Dall’Allianz Arena diva in scena la super sfida tra i tedeschi allenati da Thomas Tuchel e i biancocelesti di Maurizio Sarri. L’andata è terminata 1-0 per la. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Suprepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini.A ...