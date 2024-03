Cesara Buonamici messa in difficoltà da Beatrice | “Il pubblico ricorda”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 5 marzo 2024) Per mesi Anita Olivieri ha detto di tutto controLuzzi, manon si è mai scomposta per le cattiverie sentite sull’attrice. Ieri sera la Luzzi ha dichiarato che la Olivieri è una ragazza perfida, senza cuore e poco generosa e questo è bastato per indispettire l’opinionista. “Sì volevo dire una cosa. Sto molto male stasera. Sia per le lacrime di Anita, che per quelle di Perla. Trovo che Anita sia stata trattata molto male e questo non è giusto. Sì, è stata trattata male da. Lei è una donna molto intelligente, ma in questa fase in cui è così in alto, è già finalista, dovrebbe avere un approccio più benevolo. Non c’è bisogno di dire a una giovane che potrebbe essere sua figlia che è cattivissima, perfida, senza cuore, che non è generosa.perdonami, non ti capisco. ...