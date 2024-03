César Film Awards 2024 | i look che dettano tendenza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 5 marzo 2024) Marion Cotillard, Diane Kruger, Adèle Exarchopoulos: le startendenze sul red carpet francese in occasione dei. Per assimilare le tendenze da red carpet non bisogna necessariamente sbirciare le proposte oltreoceano: basterà fermarsi anche a Parigi, in occasione dei. La cerimonia si è svolta nella capitale francese per premiare quelle figure professionali del cinema francese che meritano un riconoscimento attraverso il giudizio dell’Académie des arts et techniques du cinéma.. Crediti: Ansa/Instagram @Léa Drucker – VelvetMagGiunto alla 49esima edizione, i...