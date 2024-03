Certificazioni Sanremo 2024 | da Emma a Loredana Bertè | tutte le nuove

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 5 marzo 2024) Continua la scalata al successo a suon didell’edizionedel Festival diche ha debuttato alla grande. Nel corso della terza settimana due dischi d’oro (Irama e Ghali) si sono trasformati in platino e altri cinque singoli (Clara, Mr Rain, Dargen D’Amico,ed) sono diventati oro per un totale di sei platini e nove ori. Diamantini, DIAMANTI GREZZI È DISCO D’ORO P.s Ieri ho finito il mio PRIMO instore Vi amo. #diamantigrezzi pic.twitter.com/sbyyG1stBy — CLARA (@ClaraSoccini) March 4,L’edizione 2023 a oggi vanta in totale grazie al pubblico 37 dischi di platino e 7 d’oro; quella del 2022 invece ne ha 41 di platino e 4 d’oro. Edizionedi, le ...