Centrosinistra spaccato sul candidato per la Basilicata | caos prima di chiudere le liste

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) La scena politica insi presenta tumultuosa e incerta, evidenziando le sfide che l’alleanza dideve affrontare nella regione. Nonostante l’entusiasmo per la recente vittoria in Sardegna e l’attesa per le elezioni in Abruzzo, illucano si trova di fronte a un dilemma significativo riguardo la scelta del proprioper la presidenza della Regione, con le elezioni previste il 21 e il 22 aprile. Speranza e Conte, stallo alla messicana a un chilometro dal voto Il fulcro della discordia è Angelo Chiorazzo, imprenditore e figura di spicco a livello locale, il cui nome è stato proposto comegovernatore con il sostegno di Roberto Speranza. Tuttavia, questa candidatura ha incontrato la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle, in particolare da ...