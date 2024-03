Centrosinistra | Meloni | ' sono tutti alleati ma si vergognano a dirlo'

(Di martedì 5 marzo 2024) Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Noi del centrodestra "stiamo insieme per scelta, non per interesse", dice Giorgiadurante il comizio per le regionali a Pescara. "In questa campagna elettorale - prosegue la leader di Fdi - ho visto cose incredibili, Conte che diceva che non era alleato con Renzi, Renzi che diceva che non è alleato con Conte.ma si".poi ricorda che quest'anno "il centrodestra compie 30 anni: governiamo insieme la nazione e molte regioni e lo facciamo perché la nostra visione di fondo è compatibile", sottolinea.

I tempi stringono per alleanze e candidature in vista di amministrative e regionali . Se il centrodestra, nonostante gli screzi tra Salvini e Meloni , ... (today)

Circa duemila persone sono scesa in strada a Torino per manifestare il loro dissenso nei confronti delle azioni dello Stato d’Israele. Un Corteo pro-Palestina ... (ildifforme)

Il centrodestra ha sbagliato tutto, ma veramente tutto in questa campagna elettorale. Sin dal principio, anche la sola scelta di non confermare il Presidente ... (ilgiornaleditalia)

Elezioni regionali in Basilicata col caso Chiorazzo che spacca il Centrosinistra: lite Pd-M5S sul candidato: A un mese e mezzo dalle elezioni Regionali in Basilicata si registra la frattura fra Pd e M5S sul nome del candidato di Centrosinistra ... le regionali in Abruzzo contro il candidato di Giorgia Meloni ...notizie.virgilio

Giorgia Meloni: «Le elezioni in Sardegna Ancora non sappiamo com’è finita»: Giorgia Meloni dall’Abruzzo parla delle elezioni sarde e in attesa dei risultati definitivi, ancora non disponibili a 10 giorni dal voto, rifiuta di dare per scontata la vittoria di Alessandra Todde.unionesarda

Regionali in Abruzzo, Meloni: “Effetto Sardegna Sono molto ottimista”: La premier oggi è in Regione per la chiusura della campagna elettorale: per Meloni è cruciale sostenere il governatore uscente – un suo fedelissimo e amico di vecchia data – che a sorpresa rischia di ...repubblica