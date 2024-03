Centrosinistra | Meloni | ‘sono tutti alleati ma si vergognano a dirlo’

(Di martedì 5 marzo 2024) Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Noi del centrodestra “stiamo insieme per scelta, non per interesse”, dice Giorgiadurante il comizio per le regionali a Pescara. “In questa campagna elettorale – prosegue la leader di Fdi – ho visto cose incredibili, Conte che diceva che non era alleato con Renzi, Renzi che diceva che non è alleato con Conte. Sonoma sia dirlo”.poi ricorda che quest’anno “il centrodestra compie 30 anni: governiamo insieme la nazione e molte regioni e lo facciamo perché la nostra visione di fondo è compatibile”, sottolinea. L'articolo CalcioWeb.

