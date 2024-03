Centro | sicurezza e decoro urbano Così farò ripartire Bagnacavallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Ieri, nella sala al Caffè della galleria di via Mazzini a, è partita l’avventura di Diletta Principale, candidata sindaco di una lista civica trasversale (il cui nome e simbolo saranno resi noti nei prossimi giorni) con il sostegno dei partiti deldestra. Classe 1993, residente nella frazione di Villa Prati, dopo essersi diplomata al liceo scientifico ‘Ricci Curbastro’ di Lugo e aver conseguito la laurea in Giurispudenza, la giovane candidata ha intrapreso la professione di avvocato. A presentarla è stato Franco Zannoni, coordinatore di Forza Italia Bassa Romagna: "Diletta si è messa in gioco con una grande voglia e con un grande amore per, auspicando un cambiamento che non avviene addirittura dal 1945.ha bisogno di un svolta forte da parte di persone che, come lei, ...