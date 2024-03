Centro artiste italiane e straniere da oggi contaminano lo spazio urbano della città per dire basta alla discriminazione di genere

Artisti uniti contro la violenza sulle donne: mostra per l'8 marzo: L'esposizione, allestita al Centro polifunzionale di via Valera per tutto il fine settimana, sarà inaugurata sabato 9 marzo alle 18 con un aperitivo organizzato dall'associazione Fermiamoci, che ha ...primacomo

Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 10 marzo: “artiste di Corte” è una visita tematica didattica per adulti ... L’esposizione attingerà principalmente ai fondi del Centro Studi Interuniversitario Edoardo Sanguineti, con i quali interagiranno ...torinoggi

'L'Ultima Luna', il capolavoro di Moira Lena Tassi in onore di Lucio Dalla: Lucio Dalla, un artista profondamente amato da tutti ... all'interno di un palazzo storico, nel pieno Centro di Bologna.www3.saturnonotizie