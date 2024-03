Centro | accordo fra Fioroni e Zamagni | al via ricomposizione area popolare | sociale | riformista

Tempi Nuovi e Insieme per ridare voce a protagonismo mondo cattolico e civismo disseminato nel Paese, cominciando da elezioni comunali e regionali Al via la ... (sbircialanotizia)

Dopo la sconfitta in Sardegna il centrodestra reagisce trovando in fretta - e senza liti - l'accordo per la ricandidatura dei governatori uscenti in tutte le ... (liberoquotidiano)