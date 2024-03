Cavolini | cavoletti e cavolucci per tutti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 5 marzo 2024) In qualche momentose lo saranno chiesto., ok, è evidente, ma perché proprio di Bruxelles, una splendida città che non è tuttavia famosa per gli orti e dove oggi non sono nemmeno particolarmente amati? Io anchedi Bruxelles, sono una delle tante varietà di Brassica oleracea, la grande madre da cui originanoi tipi di cavolo esistenti, ma anche i cavolfiori, i broccoli, le rape e la rucola. E sono, per la precisione, i germogli ascellari, di forma globulare, che crescono alla base delle foglie principali del cavolo selvatico. Cavoli in miniatura, costituiti da foglioline embricate, cioè sovrapposte, come i carciofi. Quella deiè una pianta migrante: malgrado sia originaria del bacino del Mediterraneo, la sua ...