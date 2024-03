Catania | esige soldi dalla madre per comprarsi la droga | 35enne arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura disono intervenuti presso un’abitazione di via dell’Agricoltore, dove era stata segnalata una lite in famiglia trae figlio. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente bloccato e identificato unitalo-spagnolo, già destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore, che si presentava particolarmente agitato. Successivamente hanno preso contatti con la richiedente, che ha raccontato agli operatori dell’ennesima lite dovuta alle continue richieste di denaro che il figlio, tossicodipendente, le rivolgeva per poter acquistare sostanze stupefacenti. A causa della sua tossicodipendenza, infatti, negli ultimi tempi il giovane aveva assunto comportamenti sempre più violenti e ...