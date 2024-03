Caso Moro | intervista conferma che morte fu voluta dagli americani | ma anche dai russi

La questione del terzo mandato per i governatori non è affatto chiusa, nonostante la bocciatura, giovedì, in prima commissione al Senato dell'emendamento ... (liberoquotidiano)

Eccoci a L'Eredità , il regno di Marco Liorni , il game-show in onda su Rai 1 tutto dedicato alle parole e ai loro legami. La puntata è quella di mercoledì 28 ... (liberoquotidiano)

Molestie alla fidanzatina: lui la difende dal branco e viene pestato sul bus: Finisce male e poteva avere conseguenze, certamente peggiori, il sabato sera di un ragazzino di 15 anni dopo aver trascorso la serata con la sua fidanzatina e alcune sue amiche. Il giovane, lo scorso.quotidianodipuglia

Balzerani, il rapimento Moro e la pista “suggerita” da Prodi con la seduta spiritica: Fino all’arresto, nel 1985, Barbara Balzerani era “la primula rossa”, una figura chiave delle Brigate rosse, la compagna del capo Mario Moretti al tempo del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro. Se ...ilfattoquotidiano

Marco Bellocchio: «La mia serie su Tortora Racconterò l'uomo, non il Caso di cronaca»: Dopo la proiezione al cinema Adriano di Esterno Notte, la serie in sei episodi sul rapimento Moro del 2023, Bellocchio ha risposto, insieme a Gifuni e Miguel Gotor, consulente per la sceneggiatura e ...ilmessaggero

E' morta Barbara Balzerani. EX Brigatista, partecipò al sequestro di Aldo Moro. Pur dichiarando terminata la lotta armata non si era mai dissociata: Durante il sequestro di Aldo Moro occupò assieme a Mario Moretti ... "Ho visto Barbara Balzerani l'ultima volta pochi giorni fa a casa sua, alla Garbatella. Era costretta a letto, come da diverso ...euroroma

Federica De Cola: "La mia Barbara Balzerani fredda e decisa al cinema": L'attrice in 'Esterno Notte' di Marco Bellocchio ha interpretato l'ex brigatista: 'Esperienza importante lavorare in quel film' ...adnkronos