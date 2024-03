(Di martedì 5 marzo 2024) «Unestremamente, un efferato omicidio commesso con particolare spregiudicatezza, in pieno giorno, in unacentrale del paese, molto affollata con il pericolo di...

Ha confessa to il killer di Antonio Amin Afendi, ucciso con tre colpi di pistola - uno al collo e due al torace - questa mattina in pieno centro a Casarano . ... (quotidianodipuglia)

Fermato dai carabinieri come indiziato del delitto, il 27enne ha confessa to. Stamattina ha ucciso il 33enne Afendi. Gli inquirenti stanno valutando se ... (noinotizie)

Casarano, ucciso in piazza: «Quadro allarmante, ora rischio rappresaglia»: La ricostruzione è stata possibile grazie al contributo dei testimoni, alla confessione, ma anche per l’esistenza a Casarano di impianti di videosorveglianza pubblici e privati per mezzo dei quali è ...quotidianodipuglia

Omicidio a Casarano, domani l'interrogatorio del killer: Lucio Sarcinella ha confessato di aver ucciso il 33enne Amin Afendi a colpi di pistola sabato mattina per strada a Casarano, nei pressi di un bar ...lagazzettadelmezzogiorno

Omicidio Casarano, la moglie dell’assassino: “Poco prima Afendi mi aveva mimato il gesto di tagliarmi la gola”: Casarano (Lecce) – Il gesto di tagliarle la gola con le mani pochi minuti prima di essere ammazzato. C’è questo retroscena dietro la scintilla di violenza che ha poi armato la mano di Lucio Sarcinella ...corrieresalentino

Omicidio del compagno della vedova del boss, il killer confessa: Lucio Sarcinella ha confessato di aver ucciso Antonio Amin Afendi, il 33enne di Casarano soprannominato "L'immortale" ...internapoli

Casarano (Le), ha confessato il killer di Antonio Amin Afendi: Ha confessato il killer di Antonio Amin Afendi, il 33enne di Casarano (Le) assassinato per strada con tre colpi di pistola. Si tratta di Lucio Sarcinella.affaritaliani