Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | Camilla vuole stare con lui

(Di martedì 5 marzo 2024)ha deciso di prendersi una settimana di riposo, lontana dagli impegni di Corte perché esausta. Ma si teme che questa sia solo una scusa e che in verità si è presa una pausa peril più possibile conche ha unconil più possibileè esausta, ha lavorato troppo in queste ultime settimane per sostituire suo maritoche si sta curando per un. Se ci fosse stata la Regina Elisabetta, una cosa di questo tipo non sarebbe mai accaduta. Per la grande Sovrana la Monarchia veniva prima di tutto, prima degli affetti personali, prima di ogni tipo di malessere. Elisabetta non ha mai interrotto il suo lavoro, nemmeno durante l’ultimo ricovero ...

Carlo prosegue le cure contro il tumore ma la situazione è davvero delicata e lo stesso Re ne è consapevole. Per questo non vuole lasciare nulla al caso e ... (dilei)

Sarah Ferguson è stata operata per un melanoma: «Il cancro non si è diffuso, la duchessa è sollevata»: L'ex moglie di Andrea di York dopo la mastectomia dell'estate 2023 ha appena dovuto affrontare un nuovo intervento chirurgico. È andato tutto bene ma ora «dovrà sottoporsi a controlli ogni dodici sett ...vanityfair

Re Carlo in fin di vita, il tumore gli lascerebbe solo pochi mesi: il silenzio del Palazzo e le voci che stanno facendo tremare i sudditi: È molto improbabile che questa sia la verità, i tabloid inglesi non hanno mai risparmiato nessuno in passato e non si comporterebbero in maniera diversa con Carlo III. Per questo motivo, nonostante il ...abruzzo.cityrumors

Operazione Menai Bridge, ecco il «piano segreto» per i funerali di re Carlo: Il monarca settantacinquenne, in cura per un cancro, ha scelto il nome di un ponte gallese per il dettagliatissimo piano che un giorno (si spera lontano) regolamenterà le sue esequie. Dalle musiche ai ...vanityfair

Carlo e il tumore: «La visita in Australia è confermata. Sarà il primo viaggio del 2024 del re»: Il cancro non ferma del tutto le attività di Re Carlo III. L'Australia si sta preparando ad una possibile visita del sovrano della regina Camilla nella seconda metà del 2024.leggo

Carlo e Camilla in Australia entro l'anno A Canberra scattano i preparativi: Come è noto, Carlo III è sovrano anche dell'Australia. E' già venuto in visita ufficiale 15 volte nel Paese, l'ultima nel 2018 per i Giochi del Commonwealth. Ma allora era solo erede al trono. Se ...adnkronos