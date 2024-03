Carlo Gilardi | verità da riscrivere | tutti assolti La Cassazione scagiona anche l' ex badante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Airuno (Lecco) 5 marzo 2024 – I giudici dellahanno assolto ildel professor, morto lo scorso ottobre all'età di 92 anni senza che sia mai potuto tornare a casa sua ad Airuno. Esattamente 3 anni prima era stato infatti ricoverato in una casa di riposo contro la sua volontà. Brahim El Mazoury, 36enne originario del Marocco, era stato condannato a un anno e 8 mesi di carcere sia al termine dei processo di primo grado con rito abbreviato, sia in Appello, per circonvenzione di incapaci. Era ritenuto responsabile di essersi approfittato diper questo il professore era stato allontanato dal paese e collocato a forza in una rsa protetta. Gli ermellini della Corte suprema hanno però ribaltato e annullato i due precedenti ...