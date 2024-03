Card vaccini | De Luca a giudizio C Conti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 5 marzo 2024) 17.10 C'è anche il presidente della Regione Campania Vincenzo Detra le sei persone che andranno adavanti alla Corte deiper smartintrodotta nella Regione per dimostrare che si era vaccinati contro il Covid. Per l'accusa, la produzione dellesarebbe stata una spesa inutile in quando si sovrapponeva al green pass nazionale. L'indagine è stata svolta dalla GdF. L'invito a dedurre era stato notificato ad agosto scorso a Dee agli altri componenti dell'unità di crisi della Regione.