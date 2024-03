Card vaccini Covid | De Luca a giudizio alla Corte dei Conti

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche il governatore della Campania Vincenzo Detra le sei persone che andranno adinanzi ai giudici delladeiper la smartintrodotta in Campania finalizzata a dimostrare che si era vaccinati contro il. Secondo l’accusa la produzione dellesarebbe stata una spesa inutile in quanto si sovrapponeva al green pass nazionale. A indagare sulla vicenda è stata la Guardia di Finanza, sotto il coordinamento dai pm Davide Vitale e Mauro Senatore. L’invito a dedurre agli indagati – il presidente Dee gli altri componenti dell’unità di crisi della Regione – venne notificato lo scorso agosto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L’8 dicembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un articolo intitolato “ miocarditi e ... (facta.news)

Uno degli strumenti maggiormente usati per propagare l’opposizione alle vaccinazioni è la paura di effetti collaterali gravi della vaccinazione. Un ruolo di ... (ilfoglio)

C’è anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca tra le sei persone che andranno a giudizio dinanzi ai giudici della Corte dei Conti per la smart card ... (ildenaro)

Corte dei Conti, Vincenzo De Luca a processo per le smart Card sui vaccini Covid: C'è anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca tra le sei persone che andranno a giudizio dinanzi ai giudici della Corte dei Conti per la smart Card introdotta in Campania finalizzata a dimos ...msn

Card vaccini Covid, il presidente De Luca a giudizio alla corte dei Conti: C'è anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca tra le sei persone che andranno a giudizio dinanzi ai giudici della Corte dei Conti per la smart Card ...gazzettadelsud

Corte dei Conti, il governatore De Luca a processo per le Card del vaccino anti Covid: “Una spesa inutile”: Secondo il commissario agli Interni Thierry Breton le obbligazioni congiunte dovranno essere “senza dubbio” oggetto di discussione “nel quadro del prossimo ...repubblica