Card vaccini Covid | De Luca a giudizio alla Corte dei Conti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 5 marzo 2024) Danno erariale da 3,7 milioni. L’accusa è rivolta a sei indagati che andranno adavantideiin meritoproduzione di smartintrodotte in Campania per dimostrare la vaccinazione anti-. Tra questi c’è anche il presidente della Regione Vincenzo De, al quale i pubblici ministeri Davide Vitale e Mauro Senatore imputano il 25% di quella spesa, cioè 928.725 euro, giudicata inutile, perché allo stesso compito assolveva già il green pass nazionale. L’invito a dedurre agli indagati venne notificato lo scorso agosto. Gli altri sono Italo Giulivo, in qualità di coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale nonché direttore generale dei lavori pubblici e della Protezione Civile della Regione Campania, al quale viene ...