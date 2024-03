Caracciolo a La7 | “L’Italia è in guerra e la sta perdendo in Ucraina e altrove Gli Usa non sanno dove andare | un grosso pericolo per noi”

(Di martedì 5 marzo 2024) “L’incontro tra Meloni e Biden? Intanto abbiamo scoperto che esistono varie Giorgia Meloni a seconda del contesto in cui si trova. A me francamente quello che ha colpito più di quell’incontro è stato vedere questa scena di due signori che guardavano i foglietti perché non manco sapevano cosa raccontarsi. Questo significa che Biden e Meloni non stanno mica costruendo chissà quale architettura politica insieme “. È il tagliente commento che a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes Luciofa dell’incontro tra Joe Biden e Giorgia Meloni alla Casa Bianca, aggiungendo: “La routine di Meloni nel rapporto con l’America è sempre stato quello degli altri governi italiani:stanno loro, stiamo noi. Il problema è che rispetto a quello che è sempre stato uno sport nazionale, cioè stare con gli americani a prescindere, è che adesso – spiega – gli ...

