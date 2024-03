Carabinieri sequestrano 1 | 5 kg di droga

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 5 marzo 2024) Tarantini Time Quotidiano15 “panetti” di hashish per un totale di circa un chilo e mezzo. È questo il bottino dell’ultimo colpo messo a segno daidella Sezione Operativa della Compagnia di Taranto nel mirato servizio antisvolto nei giorni scorsi. I militari in borghese hanno quindi arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentottenne italiano con piccoli precedenti, che aveva nascosto lain una scatola di scarpe, custodita in un armadio della camera da letto. L’operazione è l’epilogo di appostamenti e di attività di osservazione nei pressi del condominio di residenza dell’uomo. I, nei giorni scorsi, si erano accorti dei suoi contatti con alcuni personaggi già noti alle Forze dell’Ordine per il traffico di sostanze stupefacenti. Il ...