Cancro al pancreas e funerale Re Carlo vede l' oblio? L' ultima soffiata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) Strano, ma vero: Restarebbe organizzando il suo. La notizia, battuta a più riprese dai tabloid di mezzo mondo, diventa subito virale. Ma andiamo per gradi. Qualche settimana fa, Reè stato operato alla prostata (si tratta di un tumore). Un ricovero che ha tenuto tutti con il fiato sospeso anche perché, negli stessi giorni, è stata ricoverata Kate (pare per problemi all'addome). Non sono mancate notizie ufficiali sulle condizioni di salute del sovrano attraverso un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Il settimanale Oggi parla delle condizioni del sovrano e dice: “d'Inghilterra ha ilal, gli hanno dato sei mesi di vita”. Una notizia molto forte, che al momento non sarebbe stata confermata dalla famiglia reale e che arriva, esattamente, ...