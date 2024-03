Campionessa di scherma violentata | l’avvocato | “È ancora sotto choc | non rientrerà in Italia”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Siena, 5 marzo 2024 – ”Non intendo essere polemico , però nel settembre scorso parlai della possibilità di sentire la mia assistita in incidente probatorio. Sono passati 7 mesi, poteva essere fatto nell’immediatezza",lineaLuciano Guidarelli, legale della schermitrice che ha denunciato la presunta violenza. Vicenda per cui sono indagati due atleti, uno di Foggia e l’altro milanese. Nessuno di loro, a differenza di quanto circolato, risulta tesserato per una società del Lazio dove la giovane invece a volte si allenava pur non appartenendo ad essa. Il terzo ragazzo, minorenne, non sarebbe coinvolto invece nell’inchiesta. "Non voglio influenzare alcun tipo di azione – prosegue–, c’è alla fine un gip che decide. Ma parliamo di una personamolto turbata. L’ho sentita, piangeva ...