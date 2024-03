Campionessa di scherma violentata | “Davanti a me vedo il buio Quei tre mi fanno ancora paura”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Chianciano Terme (Siena), 5 marzo 2024 – Parla di una vita “danneggiata” e si chiede come fare a risalire in pedana sapendo che “tre” sonolì. Lei è ladiche gareggia per la nazionale dell’Uzbekistan, loro gli indagati per lo stupro di gruppo che avrebbero messo in atto ai danni della 17enne nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un ritiro a Chianciano Terme. Due dei tre accusati sono maggiorenni: si tratta di due promesse dellaitaliana, Emanuele Nardella (21 anni) e Lapo Jacopo Pucci (19). I loro nomi, come riporta Repubblica, sono finiti sul registro degli indagati della procura di Siena, mentre il terzo, minorenne, avrebbe dichiarato di essere nella stanza accanto a dormire nel momento in cui si consumava la violenza sessuale ai danni della ...