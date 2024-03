Campionato Primavera 1 | 24ª giornata classifica e risultati Inter sicura

(Di martedì 5 marzo 2024) L’pareggia per la seconda volta consecutiva con il risultato di 1-1 contro il Genoa in trasferta, la vetta però non è in discussione. Ecco tutto il resto delle partite e ladopo il weekend del1, valido per lanumero ventiquattro. Monza-Empoli 0-1 Lazio-Frosinone 2-0 Atalanta-Roma 1-5 Cagliari-Sampdoria 1-1 Bologna-Verona 2-2 Lecce-Torino 1-0 Genoa-1-1 Milan-Fiorentina 1-4 Juventus-Sassuolo 1-21 –49 Roma 43 Lazio 41 Atalanta 40 Sassuolo 40 Milan 37 Torino 37 Cagliari 33 Fiorentina 32 Genoa 32 Hellas Verona 31 Juventus 31 Empoli 29 Lecce 27 Sampdoria 25 Monza 23 Bologna 20 Frosinone 17 PROSSIMO ...

Pisa, 3 marzo 2024 - Raffica di gol a Benevento per un Pisa che vola in trasferta. Due doppiette di Ferrari e Bocs spianano la strada alla squadra di ... (sport.quotidiano)

Insulti razzisti a giocatore del Perugia, maxi squalifica per Della Salandra: Tegola pesantissima sulla Ternana Primavera che perde tre giocatori, ma un in particolare, ha praticamente concluso la stagione ...calciofere

La favola sportiva di Jacopo Sardo, dal basket (con un favoloso canestro da 3) al calcio nella Lazio, bomber: Il 19enne ha lasciato la sua prima passione (era nazionale under 18 di basket) per il calcio e ha avuto ragione: 5 gol in 12 partite della Lazio Primavera e un contratto vicino con i "grandi" ...roma.corriere

Vergogna in Juve-Sassuolo Primavera, Montero: "Non ridategli la palla" e i suoi segnano: Discutibile quanto successo ieri in occasione di Juventus-Sassuolo, gara del Campionato Primavera, dove l’ex giocatore oggi allenatore Paolo Montero non ha voluto che i suoi giocatori restituissero pa ...informazione