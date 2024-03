Campi di tulipani in Emilia Romagna | dove trovarli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Bologna, 5 marzo 2024 - La primavera è alle porte e con essa la fioritura di uno dei fiori simbolo della stagione, il tulipano. Per potere ammirare distese didi vari colori, tuttavia, non serve andare obbligatoriamente in Olanda, basta rimanere ine cercare il luogo giusto. Abbiamo raccolto per voi un elenco di suggestivididella regione, nei quali potere essere coinvolti e ammaliati e, perché no, scattare delle bellissime fotografie. Al momento, solo a Bologna è già stata stabilita la data d’apertura, per quanto riguarda le altre iniziative l’inizio è previsto per il periodo tra fine marzo e inizio aprile, in base all’andamento della fioritura. Il tulipano Usato più comunemente come elemento decorativo di giardini, parchi, aiuole o terrazze, il tulipano ...