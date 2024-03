Camionisti | quanto guadagnano e perché ne mancano 20mila Uggè | ecco la prospettiva

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 marzo 2024 – Il bonus patente autotrasporti 2024 – andato esaurito in poche ore – prova a dare una spinta ma suiè davvero ‘crisi di vocazioni’. Facciamo il punto con Paolo, presidente di Unatras. Presidente, partendo dallo stipendio: maguadagna oggi un camionista? “Dipende - è la premessa –. Chi lavora sulle rotte internazionali porta a casa uno stipendio che supera i 3.000 euro netti; chi invece si muove in Italia arriva a 2.200-2500 euro”. Eppure non si trovano autisti. Non sembrano bastare il bonus patente 2024 e l’abbassamento dell’età previsto dal nuovo codice della strada di Salvini. “tra i 18mila e i. Quelli che ci sono hanno un’età alta, che si avvicina 50-52 anni, nel trasporto pesante”. Il presidente di ...

