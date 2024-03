(Di martedì 5 marzo 2024) L'attriceè impegnata nelle trattative con la produzione di, un nuovocon starsembra pronta ad accettare un nuovo ruolo da protagonista in occasione del, un progetto descritto come una comedy dark che verrà prodotta da Apple Originals. L'attricequindinel lungometraggio ideato da Jonah Hill, co-autore della sceneggiatura,. Un nuovo progetto per la star, che è stato scritto da Hill in collaborazione con Ezra Woods, racconterà la storia di 'Reef', parte affidata a ...

Ospite al podcast Lipstick on the Rim, Cameron Diaz ha parlato della gestione degli spazi personali nella vita di coppia . “Dovremmo normalizzare le camere da ... (news.robadadonne)

L’Importanza del Sonno secondo Cameron Diaz Dormire bene è fondamentale per affrontare la giornata con energia e per stabilire relazioni empatiche con gli ... (pettegolezzicelebrita)

Netflix ha condiviso online una nuova foto della commedia Action Back in Action , progetto che avrà come star Cameron Diaz e Jamie Foxx . Cameron Diaz è tornata ... (movieplayer)

Cameron Diaz potrebbe recitare nel film Outcome accanto a Keanu Reeves: L'attrice Cameron Diaz è impegnata nelle trattative con la produzione di Outcome, un nuovo film con star Keanu Reeves. Cameron Diaz sembra pronta ad accettare un nuovo ruolo da protagonista in ...movieplayer

Gambit – Una truffa a regola d’arte/ Colin Firth, Cameron Diaz e un falsario, oggi, domenica 3 marzo 2024: Al suo fianco Cameron Diaz, celebre per il ruolo di Mary Jensen in Tutti pazzi per Mary. Nel cast anche: Alan Rickman, noto soprattutto per aver interpretato Severus Piton nella saga di Harry Potter, ...ilsussidiario

Kate Winslet, il film per cui i fans la riconoscono per strada non è Titanic: "È una cosa che adoro!": Kate Winslet, ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha svelato che non è Titanic il film per cui viene riconosciuta dai fans. A quanto pare, chi la ferma per strada l'attrice britannica cita molto p ...comingsoon