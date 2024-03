Camera | Pd-M5S votano missione Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 5 marzo 2024) 13.03 Via libera della, con 271 voti favorevoli e 6 contrari, allaAspides in Mar. Solo Avs ha votato contro. Tutte le forze di opposizione, Pd e M5S compresi, hanno invece votato a favore. Voto contrario di Avs anche per laper l'Ucraina. Per laLevante, per gli aiuti umanitaria a Gaza, 275 voti a favore e nessuno contrario.