Cambiare RAM e disco sul portatile per migliorarlo e rinnovarlo

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 5 marzo 2024) I portatili non sono così facili da aggiornare come i PC desktop perché molte componenti interne sono saldati alla scheda madre; queste ultime, anche se tecnicamente sostituibili, non sono alla portata di un principiante o di un utente poco pratico con le componenti elettroniche. Questo non significa che non possiamo aggiornare ealcune parti interne al nostro, in particolare la memoria RAM ed ilinterno, che sono semplici da sostituire e montare. Questi cambiamenti hardware miglioreranno la velocità generale del PC, anche con qualche anno sulle spalle, in modo da avviare velocemente qualsiasi versione di Windows e aprire i programmi velocemente. Se dobbiamo smontare la parte inferiore del PC effettuiamo tutte le operazioni di smontaggio a notebook spento e senza batteria inserita ...