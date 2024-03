Calzona | sicuri che sia soltanto un traghettatore? Corsera

IL FLASH - Rosa Petrazzuolo: "Carattere, fiducia e nuovi sorrisi: la settimana speciale del Napoli": La squadra di Calzona è stata sempre padrona del campo ed ha subito reagito dopo il momentaneo svantaggio. Gol di Rrahmani, tripletta di Osimhen e doppietta di Kvaratskhelia. E’ stata la tanto ...napolimagazine

Francesco Calzona, Napoli: i segreti dell’allenatore che risolve la crisi: Se sarà o meno la svolta definitiva lo si capirà più avanti, ora lo stesso Calzona non ha tempo per soffermarsi su proiezioni lontane. Il porto sicuro per la nave-Napoli ancora non esiste, c’è una ...corriere

Napoli con Calzona ha riscoperto il bello: Osimhen-Kvara di nuovo decisivi: Questo è un segno inequivocabile del lavoro di Calzona, a cui sicuramente ha dato il contributo decisivo il ritorno di Victor Osimhen. Contro la Juventus la squadra partenopea ha vinto il primo big ...tuttosport

Auriemma sicuro: "Juventus spreca tanto, Napoli in condizione grazie a Mazzarri": Ora Sinatti la sta raffinando. Calzona avrà sicuramente dato autostima, sono sempre i risultati altrimenti hai voglia a dare autostima alla squadra. Se la Juve non avesse sbagliato così tanto staremmo ...areanapoli

Auriemma: “Juve sprecona, altrimenti parleremmo d’altro. Napoli ora in condizione grazie a Mazzarri”: Ora Sinatti la sta raffinando. Calzona avrà sicuramente dato autostima, sono sempre i risultati altrimenti hai voglia a dare autostima alla squadra. Se la Juve non avesse sbagliato così tanto staremmo ...tuttonapoli