Calzona | il piano per la conferma | “Deve per farsi voler bene”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 5 marzo 2024), dopo una vita da collaboratore tecnico e vice, è pronto per guadagnarsi lasulla panchina del Napoli. Francescosi trova a suo agio nelle vesti di primo allenatore: vuole continuare a lavorare come commissario tecnico della nazionale slovacca e soprattutto come tecnico del Napoli. Secondo Bruno Majorano, redattore sportivo de Il Mattino di Napoli, potrebbe continuare in azzurro solo grazie ai tifosi.(LaPresse)Majorano ha parlato ai microfoni di TvPlay del futuro del Napoli, a partire dall’addio di Osimhen alle possibilità di, per ora scarse, dicome coach azzurro nella prossima stagione. ?“Quello che è successo l’anno scorso a Napoli rientra nel metafisico e nell’irripetibile. Ce lo teniamo stretto come la coperta di Linus“, ha ...