Calzona ha avuto il merito di anteporre la squadra a se stesso Corsera

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Napoli non ha modificato la sua posizione in classifica. È ancora abbastanza lontano dal quanto posto che gli garantirebbe la qualificazione per la prossima Champions e da qualsiasi altro piazzamento per l’Europa. Eppure i nove gol messi a segno nell’ultima settimana, così come i risultati hanno modificato le speranze e la narrazione delladi De Laurentiis. Non c’è dubbio che l’artefice di tutto questo sia il nuovo tecnico, Francesco, che ha saputo riportare ordine tra e fila azzurre con tre semplici mosse: difesa alta, costruzione dal basso, riaggressione della palla. Del piccolo miracoloha scritto quest’oggi Monica Scozzafava sul Corriere della Sera Ildi, 55 anni e all’esordio in un club da primo allenatore, ha ...