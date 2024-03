Call center in appalto Tim in rivolta | sciopero previsto il 18 marzo

(Di martedì 5 marzo 2024) Problemi per il settore deiindi Tim, con i sindacati delle Tlc Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil che segnalano una situazione critica e annunciano un giorno diper l’intera giornata del 182024. Le organizzazioni sindacali sono in allerta a causa della riduzione dei volumi da parte dell’ex monopolista Tim, che agisce come committente principale per quattro aziende chiave: Abramo Cc, Ennova, Gruppo di distribuzione e Konecta. Situazioni appalti in peggioramento La tensione è palpabile mentre si discute della situazione in questiche impiegano oltre 5.000 lavoratori. Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato che la situazione sta peggiorando mese dopo mese e che è necessaria un’azione immediata per affrontare la ...

