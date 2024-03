Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi | orari 5 marzo | ordine delle gare | dove vederli in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024), martedì 5, prenderà il via l’edizionedegli Assoluti primaverili di. A Riccione sarà un day-1 interessante in cui non saranno in palio solo i titoli tricolori, ma anche i pass olimpici per completare la squadra in vista dei Giochi di Parigi. Sarà interessante capire quest’la condizione di Federico Burdisso, tra gli osservati speciali in cerca del biglietto per la città degli Innamorati. Stesso discorso anche per Arianna Castiglioni e Martina Carraro che sfideranno Benedetta Pilato, già qualificata, nei 100 rana con la motivazione di essere con la pugliese nella rassegna a Cinque Cerchi. Sarà l’occasione poi per vedere all’opera due grandi protagoniste dei Mondiali di Doha: Simona Quadarella negli 800 stile libero e Sara Franceschi nei 400 misti, che ...