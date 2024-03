Calciomercato Milan | la Juventus vuole Riccardo Calafiori Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024) Oltre al, anche laha messo nel mirino, difensore del Bologna. Ecco la strategia dei bianconeri Le ottime prestazioni dicon la maglia del Bologna hanno catturato l’attenzione e l’interesse di alcune big in Italia. Ilcontinua a monitorare il profilo dell’ex Roma e Basilea, mentre laè pronta a battere la concorrenza dando seguito alla propria strategia. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha in mente di agganciarecon una proposta che mette sul piatto, oltre alla parte cash, anche uno o due giocatori. In questo modo laanticipare le dirette concorrenti e assicurarsi il classe ...