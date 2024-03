Calciomercato Milan | il Bayern fa sul serio per Theo Hernandez Spuntano le cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilè sempre vivo e ildeve stare attento al, che vuole fare sulper. LeAnche quest’annosi sta confermando uno dei pilastri del. Il francese forma con Rafael Leao la catena di sinistra che tutte le squadre avversarie temono. In questa stagione poi, in situazione di emergenza, il numero 19 ha giocato anche da centrale di difesa, facendo molto bene. Ma sono ancora una volta i suoi numeri offensivi a stupire: 4 gol e 4 assist tra campionato e coppe. Non è una sorpresa quindi che gli occhi dei grandi club europei si siano posati sul terzino rossonero. Nelle ultime settimane in particolare si sta facendo sempre più concreto l’interesse del ...