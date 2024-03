Calciomercato Juve | per vincere vuole esperienza | Giuntoli al lavoro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Il dovrà tener conto di diversi fattori tra cui l'equilibrio finanziario: al per la prossima stagione Ildovrà tener conto di diversi fattori tra cui l'equilibrio finanziario: al per la prossima stagione. Tra i nomi sul taccuino bianconero quelli dei centrocampisti Vecino (Lazio) e Bonaventura (Fiorentina, in scadenza ma con rinnovo automatico in caso di 70% di presenze stagionali) e dell'attaccante esterno Felipe Anderson (Lazio, in scadenza e con i discorsi di rinnovo congelati). Ovviamente la campagna acquisti dipenderà dalla conquista del posto in Champions e della partecipazione o meno del Mondiale per club. Lo scrive Tuttoport.