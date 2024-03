Calcio serie D Trestina | parla Ciampelli | E’ un pareggio positivo»

(Di martedì 5 marzo 2024)- Vantaggio dopo una manciata di secondi siglato da Tascini, buona gestione nel primo tempo, un inizio di ripresa con qualche sofferenza, ildei locali ed il risultato non cambia più: il bilancio per ilè un 1-1 sul terreno dell’Aquila Montevarchi, salutato con soddisfazione nell’ambiente bianconero: "Credo sia un risultato- commenta l’allenatore Davide- ottenuto in una sfida difficile. Venivamo da una da una sconfitta contro l’Orvietana giunta in un match che non avevamo affrontato nella maniera ottimale, mentre in terra toscana la squadra ha avuto il giusto atteggiamento, mostrando massima concentrazione e cattiveria agonistica". "Dopo neanche un minuto siamo andati a segno - prosegue il tecnico - ed abbiamo disputato un buon primo tempo. Nell’intervallo ...

