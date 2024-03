Calcio Serie D La Folgore rimonta Un punto col Villa Valle

(Di martedì 5 marzo 2024) Stesso risultato dell’andata traCaratese e. A Verano Brianza finisce 2-2 che ha un significato sostanzialmente duplice. Da una parte allunga a quota otto la striscia di risultati utili consecutivi degli azzurri di Carmine Parlato che ormai non sanno più cosa significhi la parola sconfitta, dall’altra conferma il buonissimo valore della compagine bergamasca che in classifica mantiene cinque punti di vantaggio sui brianzoli. Domenica è andata in scena una sfida avvincente allo Sportitaliage aperta dal tap-in vincente di Panatti dopo la parata difettosa di Offredi sulla conclusione di Silano. Sembra l’incipit di un gran pomeriggio per lache però deve subire laospite che si concretizza con le reti di Ferrario e Mehic prima del riposo. Sistema ...

La squadra di Villa Strada di Cingoli si qualifica agli spareggi promozioni per la prima volta in 16 anni di storia: il commento di uno dei fondatori, Manuel ... (vallesina.tv)

Gazzetta - La Serie A guarda l’estero: C’è solo l’Inter”, è l’apertura che dedica oggi La Gazzetta dello Sport alla vittoria dei nerazzurri. “Batte il Genoa 2-1 e vede lo scudetto”, aggiunge la Rosea. Asllani-gol e Sanchez su rigore (ma ...tuttojuve

Le Tartarughe Ninja di Paramount+ compiono 40 anni e festeggiano a San Siro con l'Inter: La Serie BKT è la nuova denominazione della Serie B, la seconda divisione del campionato di Calcio italiano, nata con la collaborazione tra la ...digital-news

Bayern Monaco-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: I biancocelesti chiamati all'impresa di difendere l'1-0 dell'andata. Sarri vuole dimenticare le polemiche post-Milan, torna Immobile dall'inizio ...msn

Calcio, Serie D: Non esiste in Serie D un girone che assomigli vagamente al "D", dove nei primi 2 mesi del 2024 la lotta per il primato è diventata un mega torneo dei bar, in cui vince non chi fa meglio, ma chi ...ilrestodelcarlino

Tanto Venezia, in laguna finisce con un netto 4-0. Ma la punizione per l’Accademia è troppo severa: L’Accademia Spal resiste quasi un tempo, poi è costretta ad arrendersi alla superiorità del Venezia Calcio 1985 che nella diciannovesima giornata del campionato di Serie C femminile si impone con un n ...msn