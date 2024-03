Calcio Prima Categoria | il commento della 22^ giornata dei gironi B e C

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 5 marzo 2024) La Real Cameranese è la nuova capolista, ko Sassoferrato Genga e Montemarciano. Pareggi per Sampaolese, Borgo Minonna e Castelbellino VALLESINA, 5 marzo 2024 – Nemmeno gli sceneggiatori dei migliori film internazionali d’azione si immaginerebbero quello che sta succedendo indi. Nel girone B, in particolare, la 22^ha sconvolto quelle che sembravano essere delle certezze. Il Senigalliaha fermato dopo 19 risultati utili il Sassoferrato Genga: la Real Cameranese ringrazia e passa in testa,anche se soffre più del previsto contro una Labor mai doma. Chi non approfittasconfitta dei sentinati è il Montemarciano, anch’esso fermato in casa da un ottimo Pietralacroce. Ci sono stati, inoltre, tre pareggi, precisamente in Borgo Minonna-Castelleonese, ...