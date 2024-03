Calcio | ManCity Haaland Premi a Messi? Lui è il migliore di sempre

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) "Il mio futuro? Non so cosa mi riserva ma qui sono felice" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Pallone d'Oro e Fifa Award a? Ha vinto il Mondiale e poi penso che sia ildi". Erlingribatte così a chi gli fa notare come aver vinto il Triplete nella scorsa stagione col Manchester