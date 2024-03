Calcio | Ancelotti Non siamo qualificati | con Lipsia serve miglior Real

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) "Mi piace il mio lavoro e ilè il postoe per farlo", dice il tecnico italiano MADRID (SPAGNA) - Si parte dallo 0-1 dell'andata e si chiude il discorso al Bernabeu. Le premesse sono buone per i blancos: in palio ci sono i quarti di finale di Champions League, terra di conquista del