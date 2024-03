Calcio a 8 | la Romulea Autistic FC conquista il titolo della Lega Unica

(Di martedì 5 marzo 2024) LaFC vince l’edizione inaugurale, il primo campionato dia 8 dedicato a squadre con ragazzi con autismo. Decisiva la vittoriasquadra di San Giovanni contro la Lazio nell’ultima giornata del girone all’italiana. Al secondo posto l’Albano Primavera mentre chiude sul gradino più basso del podio la squadra degli Insuperabili: 4° la Lazio, 5° il Meraki Empoli e ultima la Roma. Se il trofeo è andato alla, a vincere sono stati tutti i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa. Che ha dato la possibilità a tante persone di giocare in un torneo organizzato e di esprimersi su un campo da: opportunità non scontata. L’inclusione è ovviamente la parola chiave del progetto, che ha ...

