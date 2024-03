Calcio a 5 Potenza Picena corsaro a Roma

(Di martedì 5 marzo 2024) Trasferta dolce trasferta per la Kappabi Futsalnella Capitale dove la formazione neopromossa in A2 dia5 ha centrato il secondo successo esterno consecutivo battendo 3-4 la3Z History. Un blitz col gioco ma anche con la grinta, perché i potentini avevano chiuso 2-3 all’intervallo meritando in realtà molto di più. Poi a 3’ dalla fine del match ecco il pari deini con il portiere di movimento. Una mazzata, ma con la stessa mossa la Kappabi è riuscita quasi allo scadere a siglare con Carnevali la rete del 3-4. Approfittando del turno di riposo del Russi, da questo weekend il team allenato dal duo Moro-Nikinha si è ripreso il 5° posto in orbita playoff. In serie B invece solo brutte notizie o quasi. Il Cus Macerata ha perso male in casa lo scontro salvezza col Cerreto ...

Corbo : Come può presentarsi in Champions così lacerata e con il terzo allenatore assunto il giorno prima la squadra campione ... (terzotemponapoli)

Inter-Genoa risultato 2-1: in gol Asllani, Sanchez e Vasquez: Per l’Inter 9ª vittoria nelle ultime 9 partite di campionato e +15 sulla Juventus. Asllani apre le danze, controverso il rigore per il gol di Sanchez. Il Genoa non demerita ...corriere

Inter-Genoa in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A: La cronaca in diretta di Inter-Genoa, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...fanpage

Il fenomeno di Rachael Kundananji, la calciatrice più cara della storia: La ragazza ha un talento impressionante, sia per tecnica che per Potenza. Le immagini che circolano su You Tube fanno intravedere una propensione da tuttocampista che nel Calcio maschile è andata ...editorialedomani

Una doppietta di Silvestro mette ko il Fasano: Finisce 0-2 al “Vito Curlo”, la Palmese vince in scioltezza. Tiozzo: «Sconfitta meritata. Ora dobbiamo restare uniti» ...osservatoriooggi

Serie C, il Potenza si fa raggiungere dal Sorrento nei minuti di recupero: Al’ 17 direttamente da Calcio d’angolo ci prova de Francesco ma il portiere in maglia Potenza non si fa sorprendere e para. Al 31’prima vera occasione per il Potenza, Calcio di punizione centrale e ...ivl24