Calcio a 5 | le convocate dell’Italia per le amichevoli contro l’Ucraina

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo la vittoria del “3 Nations Tournament” la nazionale italiana femminile dia 5 della ct Francesca Salvatore è pronta a tornare in campo per un nuovo impegno internazionale. Si tratta del doppio test amichevole del 19 e 20 marzo, che per l’occasione si disputerà a Taranto, una volta alle ore 20 e una volta alle ore 19. Lo staff tecnico ha diramato la lista delle 19per le due partite confermando in blocco le selezionate del “3 Nations Tournament” che si era tenuto qualche settimana fa a Salo in Finlandia e aggiungendovi anche Elena De Cao. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Ana Carolina Sestari (Stilcasa Costruzioni Falconara); Denise Carturan (VIP), Angelica Dibiase (GTM Montesilvano); Giocatrici di movimento: Erika Ferrara (Stilcasa Costruzioni Falconara), Silvia Praticò ...

