Calciatore del Pescara arrestato | Denunciato dall' ex fidanzata

(Di martedì 5 marzo 2024) Choc nel mondo del calcio. Ungionaissimo, Luca Sasanelli, attaccante del, è statoper violenza domestica. Il 19enne, arrivato nel club abruzzese'Andria nel mercato di gennaio, attualmente è agli arresti domiciliari. L'indagine è condotta dai carabinieri di Bari. Il club abruzzese "preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali", viene spiegato da una nota della Delfino1936 che milita in Serie C. Secondo quanto si apprende il giovanesi trovava in ritiro con la squadra per preparare la prossima partita ...