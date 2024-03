Cade da un ponteggio | muore un operaio a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Incidente mortale sul lavoro a. Un uomo di origine egiziana ha perso la vitando a terra da diversi metri d'altezza mentre stava lavorando in un capannone dell'aziendaPonteggi, in via Calvi di Coenzo, nella zona industriale di Mancasale. È accaduto poco dopo le 14. Sul posto le Volanti della Questura, gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale di Medicina del Lavoro dell'Ausl che stanno cercando di ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità.